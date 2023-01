Armenien dementiert Manöver mit Russland

Jerewan. Entgegen einer Ankündigung aus Moskau will Armenien sein Staatsgebiet nicht für Übungen des von Russland geführten Militärbündnisses OVKS zur Verfügung stellen. »In der aktuellen Situation halten wir die Durchführung der Übungen auf dem Gebiet Armeniens für unzweckmäßig«, sagte der Regierungschef der Kaukasusrepublik, Nikol Paschinjan, am Dienstag. Gründe ließ er zunächst offen. Die armenische Exklave Berg-Karabach befindet sich derzeit unter der Blockade Aserbaidschans. Russlands Verteidigungsministerium hatte vor eineinhalb Wochen angekündigt, die OVKS werde 2023 ihr Manöver »Unzerstörbare Bruderschaft« in Armenien abhalten. (dpa/jW)