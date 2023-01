FDP sichert Taiwan »Unterstützung« zu

Taipeh. Taiwans »Präsidentin« Tsai Ing-wen hat Deutschland beim Empfang einer Delegation von FDP-Bundestagsabgeordneten mit Blick auf die Volksrepublik China um Hilfe gebeten. FDP-Delegationsleiterin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sicherte Tsai die Unterstützung Deutschlands zu. Sie nannte in diesem Zusammenhang den Krieg in der Ukraine einen »Weckruf«. Berlin unterhält aus Rücksicht auf China keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, will aber zur Volksrepublik mehr auf Distanz gehen. Beijing hatte am Montag bereits Unmut über den Besuch der FDP-Politiker in der chinesischen Provinz geäußert. (Reuters/jW)