Berlin: Moskau soll Schwedt retten

Berlin. Für die PCK-Raffinerie in Schwedt ist laut Bundeswirtschaftsministerium noch im Januar eine Lieferung kasachischen Öls über die Druschba-Pipeline geplant. Eine Ausschreibung dafür laufe derzeit in Kasachstan, sagte eine Sprecherin am Dienstag gegenüber dpa in Berlin. »Über den Transport entscheiden nun die kasachischen und russischen Behörden.« Die BRD hat die Einfuhr russischen Öls über die Druschba-Pipeline zum 1. Januar gestoppt. Das PCK-Werk läuft seitdem mit minimaler Auslastung von etwa 50 Prozent. Moskau werde den Transport kasachischen Öls durch die Druschba-Leitung genehmigen, erklärte der russische Energieminister Alexander Nowak am 29. Dezember. (dpa/jW)