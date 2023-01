Maskenpflicht endet in mehreren Ländern

Berlin. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr soll demnächst auch in Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen entfallen. In Sachsen ist es am 16. Januar soweit. Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern folgen am 2. Februar, Thüringen folgt am 3. Februar. Das teilten die Landesregierungen am Dienstag mit. Damit heben erstmals auch nicht von der Union geführte Bundesländer die Pflicht zum Tragen einer Maske in Bus und Bahn auf. In Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern (hier nach weiteren vier Wochen) entfällt auch die Isolationspflicht bei Corona. (dpa/jW)