Weltbank prognostiziert Wirtschaftsabschwung

Washington. Die Weltbank in Washington erwartet in diesem Jahr wegen hoher Inflationsraten und steigender Zinsen einen deutlichen und lang anhaltenden Wirtschaftsabschwung. In ihrer am Dienstag veröffentlichten neuen Prognose kürzte sie das Wirtschaftswachstum auf 1,7 Prozent, das ist fast die Hälfte der 3,0 Prozent, die sie noch im Sommer 2022 prognostiziert hatte. Die nun erwartete Wachstumsrate ist eine der niedrigsten der vergangenen rund 30 Jahre. Für die USA erwartet die Bank noch ein Wachstum von 0,5 Prozent, für die Euro-Zone wegen der Energiekrise ein »Nullwachstum«. In China wird die Wirtschaft laut der Prognose um 4,3 Prozent wachsen. Besonders »niederschmetternd« sei der Ausblick für »viele der ärmsten Länder« auf der Welt, hieß es in der Mitteilung. Der Kampf gegen die Armut sei global zum Erliegen gekommen. (AFP/jW)