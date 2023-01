USA planen Eingreiftruppe in Japan

Tokio. Die USA wollen eine »schnelle Eingreiftruppe« in Japan installieren, wie die Agentur Kyodo am Dienstag unter Berufung auf diplomatische Quellen berichtete. Das Marine Littoral Regiment (MLR) solle innerhalb weniger Jahre als Teil der Neuausrichtung des Marine Corps in Japans Inselpräfektur Okinawa entstehen, wo das Gros der US-Truppen in dem Land stationiert ist. Zur Stärkung der Position seines Staates gegenüber dem regionalen Konkurrenten China besucht Regierungschef Fumio Kishida diese Woche die USA sowie Verbündete in Europa. Japan vollzieht gerade einen historischen Kurswechsel in seiner Sicherheitspolitik. Erstmals will sich das Land Offensivwaffen wie Marschflugkörper zulegen, die potentielle Ziele in China erreichen können. Der Wehretat soll sich statt wie bisher auf ein Prozent künftig auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes belaufen. (dpa/jW)