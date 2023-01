Polen: 2022 weniger Flüchtlinge aus Belarus

Warschau. Polens Grenzbehörde hat im vergangenen Jahr an der Grenze zu Belarus deutlich weniger »illegale Einreiseversuche« registriert als 2021. Im Jahr 2022 habe es rund 15.700 solcher Versuche gegeben, im Vorjahr seien es noch rund 40.000 gewesen, teilte die Behörde am Freitag per Twitter mit. Dies entspreche einem Rückgang um 60 Prozent. Grund dafür sei vor allem der hohe Zaun, den Polen an der Grenze errichtet habe, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur PAP. Dieser »Zaun« ist mittlerweile eine 5,5 Meter hohe und 186 Kilometer lange, mit NATO-Draht bestückte Stahlkonstruktion.(dpa/jW)