Erzwingungsstreik der GDL bei SWEG

Stuttgart. Die Beschäftigten der landeseigenen Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) und der SWEG Bahn Stuttgart (SBS) sind am Mittwoch in einen Erzwingungsstreik getreten. »Das Streikende teilen wir gesondert mit«, erklärte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am selben Tag. Aufgrund der Verweigerungshaltung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates sei in dem bereits fünf Monate währenden Arbeitskampf kein Ende in Sicht. Die GDL verlangt den Abschluss eines Tarifvertrages auf dem Niveau des Flächentarifvertrages, der in 95 Prozent der Unternehmen in Baden-Württemberg gilt. (jW)