Deutsche Fregatte verstärkt NATO-Verband

Wilhelmshaven. Die deutsche Fregatte »Mecklenburg-Vorpommern« verstärkt in den kommenden Monaten den NATO-Flottenverband im Nordatlantik sowie in der Nord- und Ostsee. Das Kriegsschiff lief am Mittwoch vormittag vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven zu dem Einsatz aus, wie eine Sprecherin sagte. Das Schiff soll die »Nordflanke« des Bündnisses unterstützen und wird zudem auch Teil der schnellen NATO-Eingreiftruppe. Geplant sind nach Angaben der Marine mehrere NATO-Großmanöver etwa in der Ostsee. Dabei diene das Schiff »sechs Monate lang als Flaggschiff des neuen deutschen Befehlshabers des NATO-Verbandes«, sagte der Kommandant, Fregattenkapitän Hendrik Wißler. (dpa/jW)