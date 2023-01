Studie: BRD hat Klimaziele auch 2022 verfehlt

Berlin. Die BRD hat ihre Klimaziele nach Berechnungen der Denkfabrik Agora 2022 erneut verfehlt. Demnach stagnierte der Ausstoß von Treibhausgasen bei 761 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Damit wurden 39 Prozent an Emissionen im Vergleich zu 1990 eingespart – schon für 2020 galt ein Sparziel von 40 Prozent. Endgültige Zahlen will das Umweltbundesamt im März vorstellen. Agora-Direktor Simon Müller erklärte bei der Vorstellung der Studie am Mittwoch, die Klimaziele seien 2022 »aufgrund kurzfristiger Maßnahmen für die Energiesicherheit ins Hintertreffen geraten«. Der Energieverbrauch sei um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, der stärkere Einsatz von Kohle und Öl habe die Emissionsminderungen jedoch zunichte gemacht. (dpa/jW)