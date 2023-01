GMK-Chef gegen Tests für Reisende aus China

Stuttgart. Der neue Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, der baden-württembergische Ressortchef Manfred Lucha, hält verpflichtende Tests für Reisende aus China für überzogen. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass aus China Coronavarianten drohten, auf die die Bevölkerung in Deutschland keine Immunantwort habe, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im ZDF. Ihm sei nicht bekannt, dass chinesische Patienten massenhaft nach Europa reisten, sagte Lucha. Monitoring und das Tragen von Masken in Flugzeugen seien aber sinnvoll. (dpa/jW)