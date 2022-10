Countrysängerin Loretta Lynn gestorben

Christopher Berkey/AP/dpa Loretta Lynn im September 2000

Nashville. US-Countrysängerin Loretta Lynn ist am Dienstag im Alter von 90 Jahren auf ihrer Ranch im US-Bundesstaat Tennessee »friedlich im Schlaf« gestorben, teilte ihre Familie mit. Die am 14. April 1932 in Kentucky geborene Lynn landete zwischen 1960 und 1980 mit mehr als 80 Titeln in der Country-Hitparade. Einer davon, »Coal Miner's Daughter«, erzählt ihre Lebensgeschichte als eines von acht Kindern aus armen Verhältnissen. Lynn bekam vier Kinder, bevor sie 20 war, sang offen über Sexualität, Untreue und Schwangerschaft. 2016 unterstützte sie Donald Trump im Wahlkampf. (AFP/jW)