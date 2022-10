Rotlicht: Chancengleichheit

Killig/momentphoto/imago Die Regeln des Wettkampfs sind für alle gleich. Doch was sagt das über seinen Verlauf aus?

Bei aller Uneinigkeit über die Frage der Organisation von Schule und Jugendhilfe gilt es doch als pädagogischer Konsens, dass Chancengleichheit herrschen müsse. Bildungspolitiker verschiedenster Richtungen sind sich nur uneins, ob sie schon ausreichend gewährleistet ist oder noch optimiert werden muss – nicht jedoch darüber, dass die Gleichheit der Chancen ein hohes demokratisches Gut ist. Eine Gleichheit der Bildungsresultate wird jedoch nicht gefordert. Warum hören denn Schulkarrieren auf, bevor ausreichend Abschlüsse zum Überleben auf dem Arbeitsmarkt erworben werden? Maßgeblich ist offensichtlich nicht, dass alle Kinder und Jugendlichen ein materiell abgesichertes Leben als ­Perspektive haben, sondern ausschließlich, dass sie eine faire Chance darauf erhalten. Dazu gehört ein in der UN-Kinderrechtskonvention verbrieftes Recht, es bei ausreichender Leistung möglicherweise zu einem guten Leben bringen zu können. Das Ziel eines guten Lebens wird letztlich von denen erreicht, die sich in der (schulischen) Konkurrenz erfolgreich durchsetzen können. Arbeitslose oder wohnungslose Jugendliche sind danach an ihrem Schicksal selbst schuld, denn sie haben ihre Chance nicht genutzt. Sie hatten die Freiheit, sich zu bewähren, sollen aber aufgrund innerer Schranken gescheitert sein. So werden die ökonomisch marginalisierten Jugendlichen noch zu Verantwortlichen ihrer eigenen Misere erklärt. Sozialdemokraten gestehen noch zu, dass unterschiedliche materielle Grundausstattungen keine gleichen Ausgangsbedingungen schaffen. Gleiche materielle Rahmenbedingungen fordern sie aber nicht, sondern wollen den Konkurrenzkampf so organisieren, dass er von ihnen unabhängig ist.

Viele sozialpädagogische Angebote insbesondere in der Jugendberufshilfe leben genau von dieser Brutalität. Sie setzen an beim Individuum, das gestärkt werden soll. Jugendliche, die keine Ausbildungsstelle gefunden haben, werden unterstützt beziehungsweise, im Jargon des Sozialmanagements, gecoacht, damit sie sich aktiver in den Ausbildungsmarkt einbringen, ihre »Potentiale« besser entfalten können. Die Psychologie ist hier brauchbare Hilfswissenschaft, indem sie Probleme ins Innere der Jugendlichen verlegt. Wenn die Betriebe sie dennoch nicht haben wollen, waren die Ausbildungsplatzbewerber halt nicht attraktiv genug – häufig, weil sie ihre Chance in der Schule nicht gut genutzt haben. Auch die Inklusion lebt von diesem verheerenden Gedanken. Schüler mit körperlichen Behinderungen sollen sich dank Chancengleichheit produktiv in die Leistungskonkurrenz einbringen. Schließlich könnte dem Ausbildungsmarkt ein Jugendlicher mit Verwertungspotential durch die Lappen gehen. Dadurch, dass der behinderte Jugendliche ohne Ausbildungsabschluss seine Chance erhalten hat, kann das Bildungssystem ja nicht mehr verantwortlich gemacht werden für sein Scheitern. Was die Sozialpädagogik ihm dann noch anbieten kann, ist Respekt, der bekanntlich nicht satt macht, und das Ersetzen des Begriffs Behinderter durch schöner klingende Alternativen.

Das Gerede von Chancengleichheit gehört zum Kampf aller gegen alle um die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Repräsentanten der Pädagogik und der sozialen Arbeit sind Akteure dieser Ideologie und somit mitverantwortlich für das Bestehen eines Schul- und Ausbildungssystems, das Jugendliche zu Verlierern macht, weil andere die Gewinner sind. Wenn diese Verlierer trotzdem überleben wollen, fallen sie oft genug aus dem System der Pädagogik heraus und werde zu einer Angelegenheit der Kriminalstatsitik. Spätestens an diesem Punkt haben sie noch nicht einmal Chancen.