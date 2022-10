KEPLER22 PRODUCTIONS/ARTE France Kann ein Science-Fiction-Autor die Zukunft vorhersehen? Bei Isaac Asimov scheint es so

Onlinedating gegen die ­Einsamkeit?

Manchen ist Tinder, OK Cupid und Bumble ihr Ganzes. Gerade in Zeiten manifestierter sozialer Distanzierung im realen Leben sind Datingapps hilfreich, wen zum Liebhaben zu finden oder einfach Bestätigung zu bekommen. Hilft letztlich alles nichts, wenn man am Ende bei den Schwiegereltern bei physischem Kaffee mit Streuselschnecke durchfällt. D 2021.

ARD Alpha, 15.30 Uhr

Magere Jahre?

Wie wir uns in Zukunft ­ernähren können

Ohne Gas kein Pasteurisieren der Milch, ohne anständiges Wetter keine anständige Ernte: Die Lebensmittelproduktion steht vor schweren Aufgaben, Krise, Krieg und Klimawandel sei Dank. A 2022.

3sat, 20.15 Uhr

Ausgekohlt – Risiko neue Heimat

Es geht hier nicht um bundeskanzlernde DDR-Einverleiber und ihr Abdanken, sondern um die Frage, was mit den ruhenden Tagebauen im Osten geschehen soll. Deren Altklippen bröckeln gefährlich, und das Grundwasser wird davon auch nicht besser. D 2022.

MDR, 21.15 Uhr

Isaac Asimov

Geschichten aus der Zukunft

SF-Autor Isaac Asimov (1920–1992) legte in seiner Erzählung »Runaround« von 1942 die Gesetze fest, die die Apparate zu befolgen haben. Demnach dürfen sie uns Menschen nicht zwicken und kein Möhrchen ins Öhrchen stecken, geschweige denn unseren Befehlen widersprechen. Über Asimovs Zukunftsprognosen. F 2020.

Arte, 21.55 Uhr

Fußball, Gas und ­Menschenrechte

Was verbindet Bayern mit Katar?

Die Frage ließe sich auf die Schnelle beantworten. Kleiner Tipp: Er ist cholerisch, chronisch rotgesichtig und hat Knasterfahrung. Aber Uli Hoeneß ist es ja nicht allein, also besser schauen. D 2022.

BR, 22.00 Uhr

American History X

Bevor er anfing, auszusehen wie jeder x-beliebige Mountain-Dew-Trinker, spielte Edward Furlong den süßen, kettenrauchenden Nachwuchsnazi Danny Vinyard. Dessen großer Bruder Derek (Edward Norton) wird vom Knast geläutert und will sich aus der Szene x-trahieren. Sein X-tremismus verschwindet, so wie das X mit Haken auf seiner Brust. Das Drama um den Straßenfaschismus. USA 1998.

Kabel 1, 22.40 Uhr