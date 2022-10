IMAGO/Eibner Protest gegen den Landesparteitag der AfD Niedersachsen (Brettorf, 2.7.2022)

»Unsere Alternative heißt Solidarität – Gegen die bundesweiten AfD-Demos im heißen Herbst!« Demonstration. Erstmals seit 2018 will die AfD am 8.10. wieder durch Berlin marschieren. Damals wurde ihnen durch 75.000 Leute bei »#afdwegbassen« die Show gestohlen. Ein buntes Bündnis bereitet diverse Aktionen vor! Sonnabend, 8.10., 11 Uhr. Ort: Regierungsviertel, Berlin-Mitte

»Oranienplatz wird 10 – Baustelle Migration«. Vor zehn Jahren wurde der Kreuzberger Oranienplatz und später dann auch die Gerhart-Hauptmann-Schule besetzt. Mit einer fünftägigen Open-Air-Kunstbaustelle werden die Geschichte des Refugee-Resistance-Movements und die zahlreichen Facetten der Kämpfe, die auf und um den O-Platz geführt wurden, gezeigt. Menschen die damals wie heute in der Bewegung aktiv sind und auf dem O-Platz präsent waren, werden ein Festivalprogramm mit Theater, Grafik, Malerei, Literatur, Fotografie und Film gestalten. Vom Mittwoch, dem 5.10., bis Sonntag, dem 9.10. Ort: Oranienplatz, Berlin

»Auf nach New Orleans«. Konzert. Der Berliner Paul-Robeson-Chor fühlt sich dem musikalischen Erbe des schwarzen US-amerikanischen Sängers, Schauspielers und Bürgerrechtlers verbunden. Das Programm taucht in eine musikalische Welt ein, die ihren Ursprung in den Songs und Tänzen der schwarzen Sklaven im amerikanischen Süden hat, ein Konzert mit Spirituals, Gospels, Blues und Jazz. Sonntag, 9.10., 17 Uhr. Ort: Schlosskirche Schöneiche, Dorfaue 8, Schöneiche. Eintritt: 10 bzw. 7 Euro. Veranstalter: Paul-Robeson-Chor