Nachschlag: Und noch viel weiter!

Disney/Pixar/dpa Entschlossen, seine Mission erfolgreich zu Ende zu bringen: Spaceranger Buzz Lightyear

Der erste Animationsfilm »Toy Story« (1995) hat nicht nur drei Sequels, sondern jetzt auch eine Vorgeschichte, nämlich die Origin-Story der Actionfigur Buzz Lightyear. Der Begrüßungstext zu Beginn von »Lightyear« (2022) erklärt uns, dass Andy (die menschliche Hauptfigur von 1995) einen Lieblingsfilm hatte: diesen hier. Buzz Lightyear ist ein Spaceranger, der mit seiner Kollegin Alicia und einer Crew im All unterwegs ist, um neue Welten zu entdecken. Doch nun stranden sie auf einem unbewohnten Planeten, ihr Raumschiff ist ohne Treibstoff. Neue Spritvarianten testet Buzz – ohne Erfolg. Und: Bei jedem Testflug ist er viel länger unterwegs, als er dachte. Aus Minuten werden Jahre. Er versucht es wieder und wieder. Bei einer Rückkehr trifft er auf die Enkelin von Alicia, mit der zusammen er seine Mission endlich beenden möchte. Logikfehler lassen sich nicht vermeiden: Wo kommen all die Ressourcen her? Der Endgegner ist auch unbefriedigend eingeführt. Dennoch ein klares: Bis in die Unendlichkeit! (ahe)