Schwarz-Eigentümer ist reichster Deutscher

Hamburg. Der Eigentümer der Schwarz-Gruppe (Kaufland/Lidl), Dieter Schwarz, hat die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt an der Spitze der Liste der reichsten Deutschen abgelöst. Das Manager-Magazin schätzt das Vermögen des 83jährigen in seiner aktuellen Liste der 500 reichsten Menschen des Landes auf 36 Milliarden Euro. Die BMW-Großaktionäre kommen auf zusammen 33,3 Milliarden Euro und liegen auf Platz drei, wie AFP am Donnerstag meldete. Auf Platz zwei ist mit 34 Milliarden Euro die Familie Reimann, die Anteile an mehreren Konsumgüterherstellern hält. (AFP/jW)