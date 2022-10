Frauen unzureichend vor Gewalt geschützt

Berlin. Der Europarat hat in Deutschland gravierende Defizite beim Schutz von Frauen und Mädchen vor geschlechtsspezifischer Gewalt festgestellt. Zwar seien einige Entwicklungen im Strafrecht begrüßenswert, teilte die Expertengruppe des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Grevio) in ihrem ersten Bericht über Deutschland am Freitag mit. Doch seien etwa Frauenhäuser und Beratungsstellen sehr ungleich verteilt und gerade in ländlichen Gegenden rar gesät. In größeren Städten gebe es zwar grundsätzlich Beratungsangebote, oft aber mit langen Wartelisten. Das Gremium forderte, dass alle Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, kostenlosen Zugang zu speziellen Unterkünften haben sollten. (dpa/jW)