Bundesregierung erwartet für 2023 Rezession

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) erwartet für das kommende Jahr in Deutschland eine Rezession und anhaltend hohe Inflation. Wie Bild am Freitag unter Berufung auf die am Mittwoch erscheinende Herbstprojektion der Bundesregierung schreibt, werden demnach für 2023 ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,4 Prozent und eine Teuerungsrate von acht Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote steigt demnach von 5,2 Prozent in diesem Jahr auf 5,4 Prozent im Jahr 2023. Die Konsumausgaben werden laut der Prognose aus dem Wirtschaftsministerium um 6,3 Prozent steigen – und somit weniger stark wachsen als das allgemeine Preisniveau. (AFP/jW)