LNG-Terminal wird rund um die Uhr überwacht

Wilhelmshaven. Das im Bau befindliche erste deutsche schwimmende Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven wird täglich 24 Stunden von der Polizei überwacht. Laut einem Bericht des Spiegels vom Freitag sei dies eine Folge der Anschläge auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Schon vorher sei das Gelände regelmäßig überwacht worden, allerdings nicht rund um die Uhr, sagte ein Polizeisprecher der dpa am Freitag. Die Überwachung erfolge sowohl vom Land, als auch in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei vom Wasser aus. (dpa/jW)