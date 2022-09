Frankreich: Brand in Brennelementefabrik

Valence. In einer französischen Brennelementefabrik im Südosten Frankreichs ist es am Mittwoch nachmittag zu einem Brand gekommen. Das berichteten mehrere französische Medien am Donnerstag. Demnach handelt es sich um das Werk des Framatom-Konzerns nahe der Gemeinde Romans-sur-Isère. Der interne Notfallplan sei aktiviert und der Brand anschließend gelöscht worden, so die Präfektur in Valence. Framatom erklärte in einer Mitteilung, es habe keine Verletzten gegeben und das Feuer habe »keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlagen«. (jW)