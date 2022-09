Großbritannien hebt Frackingverbot auf

London. Die britische Regierung hebt mit Verweis auf Energiesicherheit das Verbot für Fracking auf. Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg sagte am Donnerstag, die Energiesicherheit habe absolute Priorität. Dafür müssten alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten »durch Solar-, Wind-, Öl- und Gasförderung« erkundet werden. Premierministerin Elizabeth Truss verteidigte am Rande der UN-Generalversammlung in New York die bis dato verbotene umweltschädliche Erdgasfördermethode. Energiesicherheit sei das Hauptproblem, mit dem Großbritannien derzeit konfrontiert sei, so Truss. (dpa/jW)