Schweizer Notenbank erhöht Leitzins

Zürich. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hebt erneut ihren Leitzins an. Die SNB erklärte am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung, mit der Anhebung um 0,75 Prozentpunkte auf 0,50 Prozent solle dem gestiegenen Inflationsdruck entgegengewirkt werden. Die SNB hat damit als eine der letzten Nationalbanken nach beinahe acht Jahren ihre Negativzinsen aufgegeben. Im Juni waren die Zinsen erstmals seit 15 Jahren wieder erhöht worden. Um mittelfristig weiterhin Preisstabilität zu garantieren, könnten weitere Zinserhöhungen folgen, so die SNB. Bei Bedarf werde man auch in den Devisenmarkt eingreifen. (dpa/Reuters/jW)