BKA: Mehr Schaden durch organisierte Kriminalität

Berlin. Der durch organisierte Kriminalität verursachte wirtschaftliche Schaden hat sich nach Angaben des Bundeskriminalamts in kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Er stieg von 837 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 2,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, wie aus dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten »Bundeslagebild zur organisierten Kriminalität« des BKA hervorgeht. Vermögen im Wert von rund 1,4 Milliarden Euro sei erbeutet worden. Im Vorjahr hatte das Amt den Wert auf eine Milliarde Euro geschätzt. (dpa/jW)