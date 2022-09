»Das ist im Grunde eine Verleumdung«

Patrick Pleul/dpa Unter Beobachtung: Teilnehmer einer »Dienstagsdemo« in Frankfurt/Oder (30.8.2022)

Eine von Ihnen angemeldete Demonstration, die am vergangenen Sonnabend in Brandenburg an der Havel stattgefunden hat, sorgt für Diskussionen. Dort, so heißt es, hätten Linke zusammen mit eindeutig rechten Akteuren gegen die Regierung demonstriert. Wer hat diese Demo organisiert, und wogegen hat sie sich der Intention nach gerichtet?

Organisiert hat die Demo das Bündnis für Frieden. Dazu gehören Mitglieder der Partei Die Linke, aber auch viele parteilose Linke und einige Mitglieder der DKP. Das Bündnis hat nach Kriegsbeginn im Februar die Initiative zu einem Ostermarsch in Brandenburg ergriffen. Das gab es dort bisher nicht. Da waren etwa 160 Leute da. Seit Mai gibt es an jedem ersten und dritten Mittwoch eine Mahnwache. Mit der Zunahme der Proteststimmung in der Bevölkerung kam bei uns der Gedanke auf, eine Demonstration unter dem Motto »Wir zahlen nicht für eure Krisen« zu machen. Auch, um der AfD nicht die Chance zu geben, sich diese Proteststimmung zunutze zu machen. Angemeldet habe ich 300 Personen und zwölf Ordner. Gekommen sind nach unseren Zählungen mindestens 2.500 Menschen.

Welchen Eindruck hatten Sie von der Demonstration?

Bis zum Ende hatte ich einen positiven Eindruck. Vor Beginn bin ich auf eine Einzelperson zugegangen, die ein Transparent gegen die Impfpflicht mitführte, und habe sie gebeten, das wegzupacken, weil das nicht das Thema war. Das ist auch gemacht worden.

Online kursieren viele Aufnahmen. Man sieht Friedenstauben, dazu Losungen gegen die Aufrüstung. Aber eben auch Leute aus dem Milieu, das der Meinung war, die Regierung betreibe mit ihrer Pandemiepolitik die Einführung einer »DDR 2.0«. Es gibt auch eine Aufnahme, die eine schwarz-weiß-rote Fahne zeigt. Und mittendrin lief jemand mit einem Schild, auf dem gefordert wurde, die »Zuwanderung von Sozialschmarotzern« zu stoppen. Wie sind die Organisatoren damit umgegangen?

Diese Parolen sind mir vor Ort nicht aufgefallen. Ich bin als Anmelder meist vorne bei der Polizei gelaufen. Die schwarz-weiß-rote Fahne ist, wie ich danach erfahren habe, von einem Ordner bemerkt worden, der den Träger mit Erfolg aufgefordert hat, das Zeigen der Fahne zu unterlassen. Zur Einordnung dieser Bilder vielleicht noch das: Es gibt Hinweise, dass zumindest ein Teil dieser Fotos von einzelnen Mitgliedern der Linkspartei aufgenommen worden sein soll, die sich von vornherein gegen die Demo ausgesprochen haben.

Hatten Sie den Eindruck, dass die genannten rechten Losungen und Symbole bei anderen Demonstranten auf Zustimmung gestoßen sind?

Nein. Die sind überwiegend offensichtlich gar nicht bemerkt worden. Das wäre alles ins Leere gelaufen. Hochgezogen wurde das erst durch die Polemik, die aus einem bestimmten Spektrum der Linkspartei kommt. Abgesehen davon, hätte ich als Versammlungsleiter laut Versammlungsrecht bei einer solchen öffentlichen Demonstration gar nicht die Möglichkeit gehabt, diese Einzelpersonen aus der Demonstration zu schicken. Bei einer begrenzten Kundgebung habe ich so ein Hausrecht, bei einer solchen Demonstration aber nicht, solange es sich um einzelne Fälle handelt. Und das war hier so.

Dennoch ist es eine Tatsache, dass organisierte Rechte bei dieser Veranstaltung mitgelaufen sind.

Das Bündnis für Frieden ist ein linkes Bündnis. Es gibt keine Verbindungen zu rechten Parteien. Bei der Vorbereitung der Demo haben wir uns auf die Themen Waffenlieferungen, Sanktionen und Aufrüstung konzentriert. Wir haben die regionale Presse im Vorfeld auf unseren Aufruf aufmerksam gemacht. Ohne Resonanz. Aber nun sind sie aktiv geworden. Intern wird diskutiert, wie wir verhindern können, dass solche Leute in Zukunft bei unseren Demonstrationen mitlaufen. Aber das Versammlungsrecht zieht da Grenzen.

Der Landesgeschäftsführer der Brandenburger Linkspartei hat dem Spiegel gesagt, »ein Bündnis mit Rechtsextremen« sei »nicht tolerierbar«. Wie gehen Sie mit der Unterstellung um, es habe so ein »Bündnis« gegeben?

Das ist völliger Quatsch und im Grunde eine Verleumdung, bei der man sich überlegen muss, ob man rechtlich dagegen vorgeht. Es gibt kein Bündnis mit Rechten. Und ich frage mich, warum mein Landesgeschäftsführer solche Lügen verbreitet. Es gab eine wirkliche Schwachstelle bei uns: Die eingeplanten Ordner sind zum Teil nicht oder nicht rechtzeitig erschienen, so dass ich kurz vor der Veranstaltung wahllos mir unbekannte Leute angesprochen habe. So hat offenbar auch ein Rechter eine Ordnerbinde erhalten. Und das wird jetzt eben ausgeschlachtet. Wir werden das bei der nächsten Demo am 8. Oktober besser handhaben.