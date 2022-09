Mieten für Studenten deutlich höher

Stuttgart. Studentenbuden sind im Schnitt 5,9 Prozent teurer als vor einem Jahr, geht aus dem »Studentenwohnreport 2022« des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Mieten stiegen in allen 38 untersuchten Hochschulstädten, in Berlin sogar um 18,5 Prozent auf 718 Euro für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Hochschulnähe. Zum Vergleich: In München kostete diese Bleibe 787 Euro, in Stuttgart 786 Euro. Am anderen Ende der Skala stehen Magdeburg (303 Euro) und Chemnitz (224 Euro). Es handelt sich um Warmmieten, 20 Prozent Nebenkosten sind einkalkuliert. WG-Zimmer sind im Jahresvergleich sogar durchschnittlich um 9,4 Prozent teurer geworden. (dpa/jW)