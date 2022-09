AfD scheitert erneut im Innenauschuss

Berlin. Der Innenausschuss des Bundestages hat es erneut abgelehnt, den AfD-Abgeordneten Martin Hess zu seinem Vorsitzenden zu machen. Wie Teilnehmer der Sitzung am Mittwoch berichteten, gab es in einer geheimen Abstimmung sechs Stimmen für Hess – bei 39 Neinstimmen und einer Enthaltung. Die AfD hatte fünf stimmberechtigte Abgeordnete im Saal. Die Partei war im Juni damit gescheitert, per Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht ihre in drei Ausschüssen durchgefallenen Kandidaten vorläufig als Vorsitzende einzusetzen. (dpa/jW)