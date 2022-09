Nach Besetzung: Klimaschützer in Haft

Cottbus. Nach der Besetzung von Gleis- und Förderanlagen auf dem Gelände des brandenburgischen Braunkohlekraftwerks Jänschwalde sind vier Klimaschutzaktivisten in Untersuchungshaft genommen worden. Am Mittwoch wurden die drei Frauen und ein Mann in Justizvollzugsanstalten gebracht. Dies hat das zuständige Amtsgericht angeordnet. Die vier Aktivisten haben sich demnach geweigert, ihre Identitäten preiszugeben. Haftbefehle gegen 13 weitere Personen, die Angaben zu ihrer Person gemacht hatten, wurden dagegen aufgehoben. Wegen der Blockade mussten am Montag zwei Kraftwerksblöcke heruntergefahren werden. (dpa/jW)