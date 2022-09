Nächste Cum-Ex-Razzia in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main. Im Zuge von Cum-Ex-Ermittlungen durchsuchen seit Dienstag mehr als 60 Beamte den Firmensitz der Beratungsgesellschaft KPMG in Frankfurt am Main sowie Privatwohnungen von fünf ehemals oder aktuell dort beschäftigen Rechtsanwälten und Steuerberatern, wie die Staatsanwaltschaft Köln am Mittwoch bestätigte. »Wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden«, sagte ein KPMG-Sprecher. Gesucht wird nach verfahrensrelevanter Korrespondenz in Form von E-Mails oder Briefen. (dpa/jW)