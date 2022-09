Ramsey Lewis tot

Der US-amerikanische Jazzpianist Ramsey Lewis, der durch Stücke wie »The in Crowd« oder »Hang On Sloopy« bekannt wurde, ist tot. Nach Angaben seines Managements starb der dreifache Grammy-Preisträger am Montag »friedlich« in seinem Haus in Chicago im Bundesstaat Illinois. Er wurde 87 Jahre alt. 2007 war Lewis für sein Lebenswerk mit dem renommierten Jazzpreis »Jazz Master Award« des National Endowments for the Arts gewürdigt. Damit steht er in einer Reihe mit Jazzpianisten wie Ahmad Jamal, Chick Corea oder McCoy Tyner. Das Stück »The in Crowd« wurde in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. (dpa/jW)