Jean-Luc Godard tot

Everett Collection/imago images

»Fünfzig Jahre nach der Oktoberrevolution beherrscht die amerikanische Filmindustrie die Welt. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Aber auch wir müssen mit unseren bescheidenen Mitteln ein, zwei Vietnams im Herzen des Hollywood-Cinecitta-Mosfilm-Pinewood-Imperiums

anzetteln«. So sah Jean-Luc Godard die Lage der Filmindustrie Ende der 60er. 1967 drehte er auch den Film »La Chinoise« (Foto), eine parodistische Adaption von Dostojewskis »Dämonen«, über maoistische Studenten in Paris. Jean-Luc Godard verstarb am Dienstag im Alter von 91 Jahren (Nachruf folgt). (aha)