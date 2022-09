Nachschlag: Vom Marxismus befreien

IMAGO/piemags Marxismus-Opfer: Ludwig Feuerbach

Gegen eine Indienstnahme für ihnen und ihrem Werk fremde, ja feindliche Zwecke können sich Tote nur schlecht wehren – man denke nur daran, was für Leute Rosa Luxemburg für sich reklamieren. Am 150. Todestag von Ludwig Feuerbach verübt das »Religionsmagazin im Deutschlandfunk« einen Anschlag auf den materialistischen Philosophen. Überschrift: »Feuerbach vom Marxismus befreien«. Philosophen und Theologen meldeten nämlich Bedenken an gegen dessen »Vereinnahmung« – »heute zum Teil durch Atheisten und Humanisten, früher etwa durch die DDR«. Für Feuerbach habe Religion doch zum »Wesen des Menschen« gehört, heißt es in der Anmoderation. Wenn sich »Humanisten und Atheisten« auf Feuerbach beriefen, hätten sie den nicht verstanden, findet auch Ludwig Fink, Vorsitzender der Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft. Gegen »gelebte Religiosität« habe sich Feuerbach gar nicht »in erster Linie« gewendet, nur gegen theologische Aussagen – und wohl vor allem gegen die »Theologie seiner Zeit«. So fügt sich alles in eine göttliche Ordnung. (np)