Rotlicht: CIA

Jason Reed/REUTERS Keine Spur von Verbrechen – in Langley soll nicht nur der Boden blitzen und blinken

Putsch gefällig? Einen zivilen Umsturz vielleicht? Die Central Intelligence Agency, kurz: CIA, hat so gut wie alles in ihrem Programm, was das Herz eines Präsidenten oder eines Außenministers einer imperialistischen Macht unter Umständen begehren mag. Sie ist, wenn man so will, die Organisation für die schmutzigen Jobs.

Gegründet wurde die CIA am 18. September 1947, also vor ziemlich genau 75 Jahren. Ihre Ursprünge hatte sie im OSS (Office of Strategic Services), dem US-Militärgeheimdienst, der von 1942 bis 1945 mit Informationsbeschaffung und klandestinen Operationen aller Art half, Nazideutschland zu besiegen. Die CIA hingegen war von Anfang an als Auslandsgeheimdienst für die Systemkonfrontation konzipiert. Zu ihren Aufgaben gehört bis heute zunächst die Informationsbeschaffung, und zwar insbesondere diejenige, die sich auf menschliche Quellen stützt, weniger diejenige mit technischen Mitteln; letztere ist in den USA ein Schwerpunkt des Auslandsgeheimdienstes NSA (National Security Agency), wie man seit dem großen NSA-Skandal des Jahres 2013 weiß.

Schlagzeilen gemacht hat die CIA gewöhnlich nicht so sehr mit der Informationsbeschaffung als vielmehr mit ihren Geheimoperationen im Ausland. Der Dienst half 1953 beim Sturz des iranischen Premierministers Mohammad Mossadegh, 1964 beim Militärputsch in Brasilien, 1973 beim Putsch von Augusto Pinochet in Chile – und das sind nur einige wenige Beispiele. Längst nicht immer hatten die Bestrebungen der CIA Erfolg. So scheiterten ihre Versuche, durch Unterstützung des antikommunistischen Untergrunds in den baltischen Sowjetrepubliken und in der ukrainischen SSR dauerhaft Unruhen in der Sowjetunion hervorzurufen. Bei den subversiven Aktivitäten gegen die UdSSR kooperierte der Dienst mit alten Nazikollaborateuren, ganz wie er alte Nazis zur Beschaffung von Informationen nutzte. Politische Hemmungen gab es in der Branche nie.

Weniger spektakulär, aber auf Dauer ebenfalls äußerst folgenreich ist die Einflussnahme der CIA auf die westliche Öffentlichkeit gewesen. Bekannt ist zum Beispiel, dass der Dienst den sogenannten Kongress für kulturelle Freiheit (1950–1969) finanzierte. Dieser wiederum unterstützte Zeitschriften wie Der Monat, über die prominente Linksliberale ihre Positionen verbreiten konnten: ein »antitotalitäres« Gegenmittel gegen den Systemfeind »Kommunismus«. Zu denjenigen, die – womöglich unwissentlich – von der CIA gefördert wurden, gehörte auch Heinrich Böll.

Bis heute von fataler Bedeutung sind die Folgen der Aktivitäten, die die CIA Ende der 1970er Jahre startete – kurz nach dem Abgang von CIA-Direktor (1976 bis 1977) George H. W. Bush, dem späteren US-Präsidenten (1989 bis 1993): die Unterstützung der Mudschaheddin in Afghanistan. Von letzterer profitierten bekanntlich auch arabische Mudschaheddin am Hindukusch, die man heute Dschihadisten nennt. Aus diesem Milieu heraus entwickelte sich Al- Qaida.

Gegen ihre eigenen Zöglinge wandte sich die CIA ab 2001 im »War on Terror«. Jahrelang verschleppte der Dienst Verdächtige, folterte sie in geheimen Gefängnissen in aller Welt, zuweilen mit Todesfolge. Mit Gina Haspel amtierte die Frau, die im Jahr 2002 die Leitung eines CIA-Folterverlieses in Bangkok übernommen hatte, von April 2018 bis Januar 2021 sogar als nationale Direktorin der CIA. Auf die Verschleppungen und Folterungen folgten als nächste Phase im »Anti-Terror-Krieg« die Morde durch Drohnen, die Terrorverdächtige – oft auch zufällig anwesende Zivilisten – aus größerer Distanz töten. In derlei Attentate ist die CIA regelmäßig involviert, zuletzt beim Drohnenmord an Al-Qaida-Chef Aiman Al-Sawahiri Ende Juli dieses Jahres.