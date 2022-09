Nacht des Hurrikans

Thilo Beu »Siehst du, so ist die Welt: / Ruhe und Eintracht, das gibt es nicht / Aber Hurrikane, die gibt es / Und Taifune, wo sie nicht auslangen«: Bertolt Brecht, »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny«

Nazihorden tauchten am vergangenen Sonntag in der Bonner Oper nicht auf, um die Premiere von »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny« zu torpedieren. Bei der Uraufführung im März 1930 am Neuen Theater in Leipzig war das noch anders. Damals hatten Bertolt Brecht (Libretto) und Kurt Weill (Musik) »am Stachel der Zeit gerührt«, so Dirk Kaftan, Dirigent und Generalmusikdirektor des Bonner Beethoven-Orchesters, im Vorfeld der Premiere des Stücks an seinem Haus. Fast 100 Jahre nach der Entstehung von »Mahagonny« gelang es Volker Lösch (Regie) mit einem großen Stab an Akteuren, den Stachel aufrechtzuerhalten und die stechende Kritik des Stücks an Kapitalismus und Patriarchat um die Thematisierung der drohenden Klimakatastrophe zu erweitern.

»Alles war kaputt«, kommen eingangs Bürger aus dem nahegelegenen Ahrtal zu Wort, 2020 von einem »unfassbaren Maß der Zerstörung« ereilt, so Pfarrer Jörg Meyrer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ob eine ganze Familie, eine Klinikleiterin, ein Realschullehrer oder Lokalpolitiker: Ihre Statements durchziehen per Videoeinblendung periodisch das Stück. »Traumatisiert« seien viele in der Region. Und ernüchtert. Die Stimmung »Ahrtal wird Solartal« sei verflogen, das Klima heize sich in einem System auf, bei dem »der Profit immer an erster Stelle steht«. »Das herrschende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem« sei »nicht zukunftsfähig«, haben sie zum Schluss noch einmal das Wort.

Zur Verbindung der sozialen Frage mit der nach dem Klima lädt das Stück »Mahagonny« durch das Bild des Taifuns in dem »phantastischen Text« geradezu ein, so Lösch bei der Matinee. In drei Akten und 21 abgeschlossenen Szenen wird am Exempel der fiktiven Goldgräberstadt Mahagonny, von drei polizeilich gesuchten Wirtschaftskriminellen »in einer öden Gegend« gegründet, allegorisch ein kapitalistischer Entwicklungszyklus skizziert: Von einem Stadium mit sozialem Antlitz über einen Raubtierkapitalismus bis hin zur Phase des Niedergangs, in der ein mittelloser Jimmy Mahoney zu Zuchthaus (wegen Verführung Jennys), Kerker (wegen Singens verbotener Lieder) und zum Tode (wegen Zechprellerei) verurteilt wird. »Wegen Mangel an Geld, / Was das größte Verbrechen ist, / Das auf dem Erdenrund vorkommt.« Im orangefarbenen Overall wird der einstige Holzfäller Jimmy (grandios: Matthias Klink) am Strick baumeln, hinter ihm eine projizierte glutrote, feuerspeiende Sonne, unter ihm eine große, sich immer schneller drehende Scheibe, darauf der groß aufspielende Chor zwischen lauter unnützen Gegenständen.

Der Clou des Bühnenbilds (Carola Reuther) zeichnet sich schon früh ab: Eine übergroße, aufrechte Spirale steht für Eskalation. Dort wird per Video teils das Bühnengeschehen aus der Vogelperspektive, teils vom lodernden »M« für »Mahagonny« bis zu den Flutwellen der Ahr und apokalyptischen Bildern von Dürren und Feuersbrünsten gleichsam der Irrsinn des Systems abgebildet. Vor der Spirale finden sich, zunächst spärlich, bald aufgetürmt allerhand Requisiten, die am Ende für den großen Schrott der Konsum- und Wegwerfgesellschaft stehen. Stühle: aus Plastik; Palmen: aus Plastik; eine bettgroße Spielzeugente, auf der Jenny eben noch die Beine breitmachte: aus Plastik. Und im Plastikpool lässt sich austoben, um das für Mahagonny ausgegebene Motto zu versinnbildlichen: »Erstens kommt das Fressen / zweitens kommt die Liebe dran / drittens das Boxen nicht vergessen, viertens Saufen, so lang man kann.« Es kommt, wie es kommen muss: Bei den Verheißungen des Kapitalismus, beim Spektakel, bei der Völlerei bleiben Kollateralschäden nicht aus.

Eindringlich singt eine famose ­Jenny (Natalie Karl) das große Alabama-Lied, das zunächst Aufbruchsstimmung verheißt (»Oh show us the way to the next whisky bar«), in der die Glücksritter nach Mahagonny ziehen, auch wenn die Huren hart um den Preis ihrer Ware verhandeln müssen. Doch bald droht in Mahagonny der Kampf alle gegen alle, der Boden schwindet unter den Füßen, »we’ve lost our good old mama«, wird ein glanzvoller Chor singen. Ohnehin überzeugen die künstlerischen Darbietungen an diesem Abend auf ganzer Linie. Giorgos Kanaris als Dreieinigkeitsmoses und Martin Koch als Fatty bringen Kurt Weill bestens ins 21. Jahrhundert, während Susanne Blattert mit einem exzellenten Mezzosopran die Leokadja Begbick verkörpert.

Er habe das Stück seit jeher geliebt, wird Generalintendant Bernhard Helmich auf der Premierenfeier sagen. Allein mit dem Bild des Taifuns habe er gefremdelt und Volker Lösch gebeten, daraus »was zu machen«. Flutkatas­trophen sucht man sich nicht aus – um so nötiger, auch mit Brecht/Weill deren Ursachen aufzuzeigen. Als der Vorhang fiel und die Videosprengsel erloschen, stand eine Familie aus dem Ahrtal auf der Bühne: »Die größten Veränderungen« seien durch Proteste »auf der Straße« angestoßen worden. »Wir brauchen viele Leute, die sagen: ›Ich muss jetzt was tun.‹« Reclams »Opernführer« von 1962 machte noch eine »revolutionäre Gärung« in der Stadt Mahagonny aus. Sollte es dereinst wieder gären, so werden sie wieder Horden schicken.