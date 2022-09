Journalist Fritz Pleitgen tot

Köln. Der Fernsehjournalist und frühere WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist tot. Er starb am Donnerstag abend im Alter von 84 Jahren in Köln, wie der WDR am Freitag mitteilte. Im Juni 2020 hatte Pleitgen über die Deutsche Krebshilfe mitgeteilt, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei. Pleitgen war lange Zeit ARD-Korrespondent unter anderem in Moskau und Washington und anschließend beim WDR Chefredakteur, Hörfunkdirektor sowie von 1995 bis 2007 zwölf Jahre lang Intendant. Anschließend war er bis 2011 Vorsitzender der Geschäftsführung des Projekts »Kulturhauptstadt Ruhr 2010«. (dpa/jW)