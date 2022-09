Russische Notenbank senkt Leitzins

Moskau. Russlands Notenbank hat den Schlüsselzins am Freitag um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent gesenkt. Es war der fünfte geldpolitische Schritt nach unten in diesem Jahr. »Der Spielraum für eine weiter Senkung schwindet«, erklärte Zentralbankchefin Elwira Nabiullina. Die Phase der Lockerungen dürfte vorerst beendet sein. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes wird nach Schätzungen der Währungshüter in diesem Jahr um vier bis sechs Prozent schrumpfen, die Inflation am Ende bei elf bis 13 Prozent liegen. Im August lag die Teuerungsrate bei 14,3 Prozent. (Reuters/jW)