Strategiepapier für mehr Fachkräfte

Berlin. Mit einer der Stärkung der dualen Aus- und Weiterbildung sowie Erleichterungen bei der Einwanderung will die Bundesregierung dem Fachkräftemangel entgegentreten. Das geht aus der Fachkräftestrategie hervor, die mehrere Minister am Mittwoch mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften beim Fachkräftegipfel in Berlin diskutierten. Im Strategiepapier wird von rund 240.000 fehlenden Fachkräften im Jahr bis 2026 ausgegangen. »Die berufliche Bildung legt neben der akademischen Bildung die Grundlage für die Sicherung des Fachkräftenachwuchses«, heißt es in dem Papier, beschworen werden »gemeinsame Anstrengungen der Bundesregierung und Sozialpartner«. (AFP/jW)