Bei Anruf Union Busting

IMAGO/Michael Gstettenbauer »Das alles stinkt zum Himmel« (Kurier in Düsseldorf, März 2022)

Gerade einmal 25 Tage hat die Berliner Zweigstelle des Essensbringdienstes Lieferando eine gewählte Beschäftigtenvertretung – und schon wird dieser mit Zerschlagung gedroht. Wie Sebastian Riesner vom Landesverband Berlin-Brandenburg der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung bestätigte, hat das Unternehmen gegen 14 der 17 Gremiumsmitglieder ein Kündigungsverfahren eingeleitet. Der Vorwurf des Managements: Die Betroffenen sollen in ihrer Funktion als Wahlvorstände in der Vorbereitung der Betriebsratswahl in betrügerischer Weise bezahlte Arbeitszeit vergeudet haben. Im Gespräch mit junge Welt nannte Riesner die Darstellung ein »fadenscheiniges Konstrukt von Winkeladvokaten«. Es gehe einzig darum, »eine unbequeme Arbeitnehmerorganisation loszuwerden«.

Über den Fall hatten schon am Montag das Portal Netzpolitik.org und die Tageszeitung (Taz) berichtet. Aus einem Schreiben von Lieferando an den Betriebsrat und das Arbeitsgericht Berlin geht demnach hervor, dass die Beklagten von November 2021 bis vergangenen August in der Summe »Tausende Stunden« zuviel dafür geltend gemacht hätten, die innerbetriebliche Wahl anzubahnen. Weil das ein »Vielfaches des üblichen Aufwands« sei, stünden sie deshalb im Verdacht, »sich monatelang auf Kosten des Arbeitgebers bereichert zu haben«, sagte eine Firmensprecherin der Taz. Laut Gesetz dürfen sich Wahlvorstände für ihre Tätigkeit bei gleichbleibenden Bezügen freistellen lassen. Außerdem genießen sie, ebenso wie der schlussendlich eingesetzte Betriebsrat, besonderen Kündigungsschutz. Der Nachweis von Arbeitszeitbetrug ist einer von wenigen Hebeln der Geschäftsführung, um die Amtsträger fristlos vor die Tür setzen zu können.

In einem Abwasch hat Lieferando – der deutsche Ableger der niederländischen Konzernmutter Just Eat Takeaway – auch gleich die ganze Betriebsratswahl beim Amtsgericht angefochten. In der ersten Augusthälfte hatten rund 200 Beschäftigte eine Mitarbeitervertretung für die rund 1.400 in der Hauptstadt arbeitenden Rider und Driver gewählt, die mit ihrer zahlenmäßigen Besetzung einzigartig ist in Deutschland. Zwar gab es inzwischen auch andernorts Betriebsgründungen beim hierzulande bekanntesten Essenslieferanten. Der Erfolg in der Spreemetropole hat allerdings große Strahlkraft und könnte allerhand Belegschaften zur Nachahmung ermuntern. Vorangegangen waren denn auch erhebliche Störfeuer seitens der Bosse, darunter der Versuch, eine »gelbe Liste« mit den Namen von Lieferando-Führungskräften und »betriebsfremden Personen« ins Rennen zu schicken. Der jüngste Vorstoß sei bloß der »nächste und bislang brutalste im Bestreben Lieferandos’, Mitbestimmungstrukturen kaputt zu schlagen«, bemerkte NGG-Sekretär Riesner.

Bei Netzpolitik.org und der Taz kamen jeweils Betriebsratsmitglieder zu Wort, die dem Narrativ des Managements entschieden widersprechen. Im Gegenteil habe Lieferando sie so behindert, dass »wir alle Überstunden gemacht haben« und »Woche für Woche kaum vorangekommen sind«. Beispielsweise soll die Herausgabe von Dokumenten ständig herausgezögert oder dem elfköpfigen Wahlvorstand ein Büro zugewiesen worden sein, »in das nur zwei Personen reinpassen«. Das alles sei Teil einer »klassischen Union-Busting-Strategie«, klagte eine Betroffene, die aus Sorge vor Konsequenzen nicht namentlich genannt werden will. Mit Union Busting werden Maßnahmen von Unternehmen bezeichnet, gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb systematisch unmöglich zu machen.

Der Anwalt für Arbeitsrecht, Martin Bechert, der den Lieferando-Betriebsrat vertritt, spricht im konkreten Fall gar von »kriminellen Methoden«. Die »falschen Schuldzuweisungen«, die haltlose juristische Argumentation, »das alles stinkt zum Himmel« und diene allein dazu, die Beschäftigten einzuschüchtern und ein Klima der Angst zu erzeugen, befand er am Mittwoch im jW-Gespräch. Sein Urteil: »Das ist ein brachialer Angriff auf die demokratische Ordnung im Betrieb.« Dass das Managements damit vor Gericht durchkommt, hält er für aussichtslos. »Die haben rein gar nichts in der Hand und wissen das auch.«