Wortgefechte um Trostpflaster

IMAGO/photothek Haben es aufeinander abgesehen: Olaf Scholz und Friedrich Merz (r.) am Mittwoch im Bundestag

Die Bundesregierung bangt offenbar um ihre Zustimmungswerte. »Wer Spaltung herbeiredet, der gefährdet den Zusammenhalt in diesem Land und das ist jetzt das Falsche«, deklarierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch zu Beginn seiner Rede im Plenum angesichts »ernster Zeiten«. Am längsten arbeitete sich Scholz an seinem Vorredner, Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU), ab. So kreidete er der vorherigen CDU-geführten Bundesregierung an – in der Scholz Finanzminister war –, die Gasspeicher leer laufen gelassen zu haben. Die sogenannte Liberalisierung des Gassektors vor einigen Jahren erwähnte der SPD-Politiker dagegen mit keinem Wort.

Der rechte Sozialdemokrat orientiert sich mit seiner »Zusammenhalt«-Rhetorik erkennbar an US-Präsident Joseph Biden. Dieser Hardliner-Democrat hatte als Nachfolger des äußerst rechten Donald Trump wiederholt einer Art nationaler Versöhnung und Geschlossenheit das Wort geredet. Wer Scholz verstehen wolle, »wer genau begreifen will, was die Regierung leitet, der braucht nur den Aufsatz von Präsident Biden in der New York Times durchlesen«, worin dieser »exakt das erzählt hat, was ich Ihnen hier auch sage«. So sei es das erklärte Ziel von BRD und USA, den Ukraine-Krieg einzudämmen, ohne ihn zu einem NATO-Krieg mit Russland eskalieren zu lassen. Dass Moskau mit Gewalt Grenzen verschiebe, definierte Scholz als »Imperialismus«.

Als Chef der größten Oppositionsfraktion hatte Merz zuvor Scholz’ Regierung »Zögerlichkeit der Ukraine zu helfen« ebenso vorgeworfen wie zu gering ausfallende Sozialmaßnahmen. Der Finanzlobbyist forderte die Reaktivierung fossiler Kraftwerke, um dem »klassischen Angebotsschock« bei der Gaspreisentwicklung zu begegnen. »Das nennt man Marktwirtschaft«, belehrte er. Merz heuchelte, dass »niemand von uns« zurück zur »alten Kernenergie« wolle, um dann ein »massives Stromproblem« an die Wand zu malen.

Regelrechte Untergangsprophetie betrieb die AfD. Deren Fraktionsvorsitzende Alice Weidel inszenierte sich als empörte Sprecherin existenzbedrohter Privathaushalte und Betriebe, forderte jedoch auf klassisch neoliberaler Linie Steuersenkungen und das Reduzieren der Staatsaufgaben auf »das Wesentliche« – sprich auf einen Nachtwächterstaat, der private Verträge absichern und mit dem Gewaltmonopol »innere und äußere Sicherheit« gewährleisten soll. Im Interesse des fossilen und atomaren Energiesektors forderte Weidel: »Schluss mit der Ressourcenvergeudung für Windkraft und Photovoltaik«, die »nicht krisenfest und nicht versorgungssicher« seien.

Für die Fraktion Die Linke sprach deren Kovorsitzende Amira Mohamed Ali. An dem Wortgefecht zwischen SPD und Union darum, »wer der tollere Hecht« im Raum ist, wollte sie sich erklärtermaßen nicht beteiligen. Statt dessen verwies sie auf die materielle Not jener Menschen, die angesichts weiter steigender Lebenshaltungskosten um ihre Existenz fürchten müssen. Der bisherige Kaufkraftverlust wirke »jetzt schon verheerend«, mahnte Mohamed Ali. Vor allem warf sie Scholz wiederholt dessen neuen Lieblingsspruch »You’ll never walk alone« an den Kopf, mit dem der Kanzler Nähe zu den lohnabhängigen Massen suggerieren will. Das geplante dritte »Entlastungspaket« der Regierung bezeichnete die Linke-Fraktionschefin als »eine Frechheit«. Die angekündigten Leistungen würden »überhaupt nicht« ausreichen. Mohamed Ali vermutete, dass das Ringen in der Ampelkoalition um den Inhalt des geplanten Pakets sich vor allem deshalb über Wochen hinzog, »damit man bloß nicht aus Versehen jemanden bedenkt«, der es aus Sicht der Regierung »nicht verdient hätte«.

»Dieser Energiemarkt muss reguliert werden«, forderte die Linke-Abgeordnete. Es brauche »eine funktionierende, staatliche Preisaufsicht«, einen Preisdeckel für »die gesamte Energie für die Verbraucherinnen und Verbraucher« und eine Wiedererhebung der Vermögenssteuer. Sie verlangte zudem, dass die »mit dem weitesten Gürtel« diesen wenigstens »ein bisschen enger schnallen« sollten. Multimillionäre und Milliardäre sollen ihr zufolge auch an den Krisenkosten beteiligt werden.