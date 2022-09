AKW-Betreiber warnt vor Reservebetrieb

Berlin. Der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2 hat davor gewarnt, die Anlage in Bayern zum Jahreswechsel in eine Reserve zu überführen. Der Vorschlag, »zwei der drei laufenden Anlagen zum Jahreswechsel in die Kaltreserve zu schicken, um sie bei Bedarf hochzufahren, ist technisch nicht machbar«, zitierte der Spiegel am Mittwoch aus einem Brief von Preussen-Elektra-Chef Guido Knott an das Bundeswirtschaftsministerium vom Dienstag. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte am Montag angekündigt, dass die AKW Isar 2 und Neckarwestheim bis Mitte April 2023 als Notreserve zur Verfügung stehen sollten. (AFP/jW)