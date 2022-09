Gaspreise: Ad-Blue-Werk in Wittenberg steht still

Berlin. Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH sei ein »kerngesundes« Unternehmen, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Und doch: »Wir laufen trocken. Da wir nichts mehr produzieren, leeren sich unsere Lager.« Das Unternehmen aus der Lutherstadt Wittenberg gehört zu den größten Herstellern des Diesel-Abgasreinigers Ad-Blue hierzulande. Wegen der Gaspreise steht die Produktion seit zweieinhalb Wochen vollständig still, sie wäre unwirtschaftlich. Im Jahr benötigt SKW 14 Terawattstunden Gas, allein die Gasumlage würde um die 30 Millionen Euro pro Monat kosten. Ohne Ad-Blue fährt so gut wie kein Lkw. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht keine Mangellage, erklärte ein Sprecher am Mittwoch. Der Bundesverband Gütertransport und Logistik warnte gleichentags vor ersten Engpässen in zwei Wochen. Die SWK GmbH wird wohl zum 1. Oktober Kurzarbeit für die meisten der 850 Beschäftigten anmelden. (Reuters/jW)