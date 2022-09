Kartellamt: Grünes Licht für Zuckerindustrie

Bonn. Die deutsche Zuckerindustrie hat vom Bundeskartellamt grünes Licht für Kooperationspläne im Falle eines Gasnotstandes erhalten, wie die Wettbewerbsbehörde am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die vier in Deutschland produzierenden Unternehmen Nordzucker, Südzucker, Pfeifer & Langen und Cosun Beet können sich dadurch gegenseitig freie Produktionskapazitäten in mit Mineralöl oder Kohle betriebenen Anlagen zur Verfügung stellen, sollte es im kommenden Winter zu einer Kappung der Gasversorgung kommen. Nach Angaben der Behörde werden die Fabriken der Unternehmen zum größten Teil mit Erdgas betrieben. Die Ausnahmeerlaubnis ist bis Juni 2023 begrenzt. (dpa/jW)