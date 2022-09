Aus der Reserve

Julian Stratenschulte/dpa Schwarz-gelbe Sehnsucht? Noch ist das stillgelegte AKW Grohne in Niedersachsen nicht abgerissen worden (30.8.)

Zwei von drei Atommeilern soll vorerst doch nicht der Stecker gezogen werden. Am späten Montag nachmittag verkündete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) das Ergebnis des zweiten sogenannten Stresstests für das Stromnetz und gab die Schlussfolgerungen seines Ressorts bekannt: Bis Mitte April, so der Plan, sollen die AKW Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg als Reservekraftwerke zur Stromerzeugung bereitstehen. »Am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt ist, halten wir fest«, erklärte Habeck zur Beruhigung seiner Zielgruppe. Gesetzlich vorgeschrieben ist bislang noch, jene zwei Meiler sowie den im niedersächsischen Emsland zum 31. Dezember abzuschalten.

Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es laut dpa am Dienstag, dass man die Ausweitung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen ins Auge fasse. Auch soll die Transportkapazität des Stromnetzes erhöht werden, damit Offshore-Leitungen und Flüssiggasanlagen besser angeschlossen werden können. Ein entsprechender Vorschlag sei an die übrigen Ministerien verschickt worden. Mehrere Gesetze sollen demnach geändert werden.

»Wir haben in Deutschland eine sehr hohe Versorgungssicherheit im Stromsystem. Wir haben genug Energie in und für Deutschland; wir sind ein Stromexportland«, erklärt der Minister laut Mitteilung vom Montag. Dennoch sei es zur »Absicherung für den Notfall für den Winter ’22/’23« notwendig, besagte Reserve zu schaffen. Zur Begründung nannte Habeck mehrere »Unsicherheitsfaktoren«, die kombiniert zu Knappheiten führen könnten, darunter Frankreichs marode AKW-Infrastruktur mit einem Ausfall rund der Hälfte der Anlagen sowie die Dürre im Sommer. Diese habe die Wasserstände in Flüssen und Seen reduziert, »was die Wasserkraft in Nachbarländern schwächt und auch bei uns den Transport von Kohle zu den Kraftwerken erschwert, die wir aufgrund der angespannten Gaslage nutzen müssen«. Laut dem Minister könne »unser Stromnetz« »unter bestimmten Umständen und in ganz bestimmten Situationen« darunter leiden, dass es in den Nachbarländern zu »Netzengpässen« kommt.

Gegen Habeck brachten sich sogleich die Unionsparteien in Stellung. Sie bemühen sich seit geraumer Zeit, einen Keil in die Regierungskoalition zu treiben. Am Dienstag forderte Markus Söder, Chef der traditionell der Atomindustrie verpflichteten CSU, die Ampelparteien SPD und FDP auf, Habecks AKW-Entscheidung zu »korrigieren«. CDU-Chef Friedrich Merz unterstellte gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Dienstag: »Die Grünen in der Ampel in Berlin sind ganz offensichtlich von den Grünen in Niedersachsen unter Druck gesetzt worden, das Kernkraftwerk Emsland gegen alle Vernunft abzuschalten.« Die Gegenvorschläge der Unionsparteien, die die vergangenen 16 Jahre lang die Bundesregierung stellten, laufen auf eine Laufzeitverlängerung für alle drei übriggebliebenen AKW – und letztlich den Bau neuer Meiler – hinaus.

Auf mindestens ein offenes Ohr dürfte die Union bei FDP-Fraktionschef Christian Dürr stoßen. Der bezeichnete es am Dienstag im ZDF-»Morgenmagazin« als »richtig«, die drei noch ans Stromnetz angeschlossenen AKW – rechtswidrig – weiter am Netz zu lassen. Sein Argument? »Damit mehr Menge in den Markt kommt«, denn »mehr Menge bedeutet sinkende Preise«, rezitierte Dürr neoklassische Lehrbuchbinsen. »Niemand wünscht sich deutliche Laufzeitverlängerungen sozusagen aus politischen Gründen, aber es ist zur Zeit wirtschaftlich notwendig«, behauptete der FDP-Politiker.

Tatsächlich technisch-physikalische Gegenargumente brachte die Kovorsitzende der Partei Die Linke am Dienstag vor. »Atomkraftwerke liefern eine Grundlast und können nicht stundenweise eingesetzt werden, um Schwankungen auszugleichen«, erklärte Janine Wissler in Berlin. Die zwei von Habeck genannten Meiler als »Notreserve« vorzuhalten, sei daher »reine Augenwischerei«. Zudem leisten AKW Wissler zufolge kaum Entlastung bei der Stromerzeugung für fehlendes Gas.

Durchaus gerechtfertigt dürfte ein möglicher Wiedereinstieg in die Stromerzeugung aus Atomkraft der Finanzlobby erscheinen. Schließlich konnte die erwirken, dass die Europäische Union durch die Novelle ihrer Taxonomie Investitionen in den nuklearen Sektor als »nachhaltig« akzeptiert. Jener »grünen« Kapitalverwertung steht ein Atomausstieg in der BRD selbstredend im Weg.