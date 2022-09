Aufholen statt abholen

imago/emil umdorf Kein Bock auf Schule: Aktionsprogramm für Kinder mit Lernlücken hilft nicht

Mit blumigen Worten kündigte das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend ihr beschlossenes Bund-Länder-Aktionsprogramm »Aufholen nach Corona« an: »Um Kinder und Jugendliche auf dem Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen zu begleiten und sie beim Aufholen von Lernrückständen zu unterstützen, investiert die Bundesregierung zwei Milliarden Euro.« Teil des Programms sollten Ferienfreizeiten, vereinfachte Lernförderungen und frühkindliche Förderangebote wie Sprachkitas sein. Nach monatelangem Onlineunterricht und Homeschooling haben viele Schüler Schwierigkeiten.

Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) kam in einer am Dienstag veröffentlichten Studie zu dem Schluss, dass das Programm die pandemiebedingten Lernlücken vor allem von Kindern aus armen Familien nicht schließen konnte und sein Ziel »weitgehend verfehlt« habe. Die Forscher des WZB untersuchten für alle 16 Bundesländer, wie die Hilfen konzipiert und umgesetzt wurden. In der Mehrheit der Länder erhielten privilegierte Schulen wie Gymnasien oder Privatschulen im selben Umfang Mittel wie benachteiligte Schulen mit Schülern, die große Lernlücken aufweisen. Außerschulische Angebote wie private Nachhilfe oder freiwillige Ferienprogramme kamen diesen Kindern nicht im angestrebtem Maße zugute.

»So sehr die Gelder der aktuellen Programme nötig sind: In einem unterfinanzierten und sozial selektiven Schulsystem ist die soziale Schieflage nicht mit befristeten Projektmitteln zu korrigieren. Hier müssen die Bundes- und die Landesregierungen ein größeres Rad drehen. Nicht nur in Richtung eines inklusiveren, gerechteren und solide finanzierten Schulwesens, sondern auch mit Blick auf den eklatanten Personalmangel«, stellte Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied Schule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), am Dienstag in Frankfurt am Main fest. (ae)