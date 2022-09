Lufthansa beschwichtigt Piloten

Boris Roessler/picture alliance/dpa Auf ihn ist die Lufthansa angewiesen (Frankfurt am Main, 22.2.2010)

Es war offenbar eine eindrucksvolle Drohkulisse für die Lufthansa. Die Vereinigung Cockpit (VC) hatte nach einem ausbleibenden Angebot der Airline angekündigt, sämtliche Flugbewegungen am Mittwoch und Donnerstag zum Erliegen zu bringen. Trotz der öffentlichen Ankündigung gab es am Dienstag aber zunächst Entwarnung: Wie ein Sprecher der Pilotengewerkschaft mitteilte, konnten Fluggesellschaft und Pilotenvereinigung die Auseinandersetzungen »am Verhandlungstisch« beilegen. Der Streik für Mittwoch und Donnerstag wurde abgesagt.

Die VC hatte das vorherige Mauern der Fluggesellschaft in einer Mitteilung am Montag als »absolut unverständlich« bezeichnet und in der Nacht noch einen zweitägigen Streik angekündigt, der nur »durch ein ernstzunehmendes Angebot des Unternehmens« abgewendet werden könne, wie VC-Sprecher Matthias Baier erklärte. Ein solches scheint nun vorzuliegen, bis jW-Redaktionsschluss waren noch keine Details zur Einigung bekannt. Die Vereinigung teilte mit, ein Paket finanzieller und struktureller Themen sei im Kern vereinbart und müsse in den folgenden Tagen ausgestaltet werden.

Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde für die Lufthansa-Piloten neben einer – unstrittigen – Entgelterhöhung um 5,5 Prozent einen »pauschalen« Inflationsausgleich in Höhe von 8,2 Prozent, Lufthansa hielt diesen bislang für überzogen. Die VC hatte zuvor noch einen »automatischen Inflationsausgleich« gefordert, den allerdings Richter des Arbeitsgerichts München als juristisch fragwürdig einschätzten. Daraufhin hatte die Pilotengewerkschaft den Teuerungsausgleich exakt beziffert. Darüber hinaus fordert die VC eine neue Gehaltstabelle sowie mehr Geld für Krankheitstage, mehr Urlaub und verbindliche Trainings. Die Lufthansa erklärte diese Forderungen für unbezahlbar, würden sie doch die Personalkosten allein für die Cockpitbesatzungen um vierzig Prozent erhöhen. Innerhalb von zwei Jahren betrüge der finanzielle Mehraufwand rund 900 Millionen Euro.