Fünf Grad Erderwärmung im Nahen Osten erwartet

Mainz. Eine Gruppe internationaler Wissenschaftler erwartet eine Erderwärmung von bis zu fünf Grad Celsius im östlichen Mittelmeerraum und im Nahen Osten. Die dortigen Länder seien als Klimawandelhotspots identifiziert worden, teilte das Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) am Dienstag in Mainz mit. Das Gebiet werde sich fast doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt erwärmen. Der Prognose zufolge wird es beispiellose Hitzewellen geben und so wenig regnen, dass die Wasser- und Ernährungssicherheit in Gefahr sei. Einwohner dieser Länder würden mit großen gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert. (AFP/jW)