Gott sucht Arbeit

Am Vorabend seines 87. Geburtstags hat der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden in seiner Geburtsstadt Dessau sein neues Theater eröffnet. Am Sonntag feierte das Stück »Gottes Lebenslauf« Premiere im neuen »Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche«. Hallervorden stand mit auf der Bühne. In der zweistündigen satirischen Komödie verkörpert er Gott, der, nachdem er die Welt erschaffen hat, auf die Erde kommt und aus Langeweile einen Job sucht.

Aufgelockert werden die Szenen durch Filmeinspielungen sowie Gesangseinlagen von Hallervorden, die von drei tanzenden Engeln flankiert werden. Im Mitteldeutschen Theater soll künftig eine Mischung aus Schauspiel, Komödien, Lesungen und Konzerten zu sehen sein. Das Theater befindet sich in der auch zuvor schon als Veranstaltungsraum genutzten Marienkirche, die umgebaut wurde. (dpa/jW)