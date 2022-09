Essen, jagen, aussterben

jW

Neulich hielt der Journalist Benny Haerlin in Berlin einen Vortrag über die Welternährungssituation. Dabei handelt es sich ihm zufolge nicht zuletzt um ein Verteilungsproblem: Es gebe 700 Millionen Hungernde auf der Welt (d. h. Menschen, denen übers Jahr höchstens 1.700 Kalorien täglich zur Verfügung stehen), aber viermal so viele übergewichtige Menschen. Haerlin ist in der »Zukunftsstiftung Landwirtschaft« für die Initiative »Save Our Seeds« verantwortlich und Gründer des ersten »Weltackers« (im Pankower Botanischen Volkspark).

In Haerlins Vortrag ging es vor allem um Nutzpflanzen. Am Rande erwähnte er, dass die gegenwärtigen Probleme mit Weizen aus der Ukraine eigentlich keine seien, weil allein fünf der größten Lebensmittelkonzerne der Welt (Cargill, Nestlé, Midland, Wilnar und IBS) Getreide in Mengen lagerten, die die Ernte der Ukraine um ein Vielfaches überstiegen. Es gehe in Wirklichkeit nicht um Getreideengpässe, sondern um Spekulationsgewinne.

Wissenschaftler vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie haben jüngst die Manager von 114 Nationalparks in 15 afri­kanischen und zehn europäischen Ländern nach der Jagd befragt. He­raus kam dabei: In den armen Ländern wird »aus wirtschaftlichen Gründen« gejagt, vor allem in Afrika. In reichen Ländern werden für die Jagd vor allem »ökologische Gründe« angegeben. In Afrika werden oft große Huftiere illegal gejagt, in Europa eher Raubtiere unerlaubt abgeschossen.

Was Wildvögel anbelangt, vor allem Zugvögel, schreibt der Ornithologe Scott Weidensaul in seinem Buch »Auf Schwingen um die Welt« (Hanser, 2022) von einem »großen Gemetzel für den Kochtopf«. Nach Schätzungen von Bird Life International aus dem Jahr 2016 fingen illegale Vogelfänger allein auf Zypern jährlich etwa 2,5 Millionen Vögel (mit Netzen oder Leimruten). Die Wilderer sind mit Hightech ausgerüstet und in Banden organisiert, ein erfolgreicher Vogelfänger verdient bis zu 70.000 Euro im Jahr. Die Branche macht einen jährlichen Umsatz von 15 Millionen Euro. Es gab staatliche Versuche, die Wilderei auf Zypern zu bekämpfen, aber dadurch stiegen nur die Preise für die Vögel. Weidensaul weist darauf hin, dass die Tötung von Zugvögeln wahrscheinlich eine »lebenswichtige Einnahmequelle für eine Landbevölkerung ist, die sonst sehr, sehr wenig verdient«.

In Syrien werden jährlich 3,9 Millionen Vögel getötet, in Italien sind es 5,6 Millionen. Im nordostindischen Nagaland wurden alljährlich circa 140.000 Amurfalken getötet. Man konnte dort aber die Dörfler überreden, zugunsten eines Bird-Watcher-Tourismus von der Jagd abzulassen, wobei sie jedoch zunächst einen Verdienstausfall in Höhe von 50.000 Euro hinnehmen mussten.

In China sind die kleinen Weidenammern ein Luxusobjekt, für das 25 bis 30 Dollar pro Vogel gezahlt werden. In Frankreich ist es ihr Verwandter, der Ortolan: Er ist zwar seit 1999 geschützt, aber »bis vor kurzem wurden jedes Jahr bis zu 300.000 Ortolane gefangen« (mit Lockvögeln in Käfigen) – und »für bis zu 150 Euro das Stück verkauft«. In Nordamerika gab es drei bis fünf Milliarden Wandertauben, sie wurden derart bejagt, dass sie 1914 ausstarben.