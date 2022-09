Zehn und ein Vorschlag

Photo12/Archives Snark/imago images Erich Engel, Bertolt Brecht, Paul Dessau und Helene Weigel (v. l. n. r.) bei der Probe zu »Mutter Courage und ihre Kinder« am Deutschen Theater Berlin, Anfang 1949

In Leipzig wird in dieser Woche »Claim the Waves«, das internationale feministische Radiofestival für Frauen, Lesben, inter-, nichtbinäre und Transpersonen gefeiert. Ab Donnerstag stehen in Haus und Hof vom freien Radio Blau und an drei anderen Orten der Stadt eine Reihe von Veranstaltungen und Workshops auf dem Programm. Das Geschehen wird an allen vier Tagen auf UKW, DAB plus und online übertragen. Ein Höhepunkt ist die Podiumsdiskussion »Claiming the media« am Freitag abend im Werk 2 in der Kochstraße. Leni Ulrich, Frontfrau der Wiener Gruppe Bipolar Feminin, Ulli Weish, Geschäftsführerin des freien Radios Orange 94,0 und das queere ZDF-Fernsehratsmitglied Luca Renner sprechen über die mediale Sichtbarkeit von FLINTA*-Menschen. Im Anschluss an die Diskussion gegen 21 Uhr wird Bipolar Feminin ebendort mit feministischem Punkpoprock konzertieren, es gibt noch Karten. Die Leipziger Ausgabe ist das vierte Claim-the-Waves-Festival nach 2018 in Zürich und 2020 und 2021 in Wien.

30 schöne Sendungen hätten wir gerne für diese Woche vorgeschlagen, gereicht hat der Platz nur für diese zehn: Warum manche jungen Menschen eine Essstörung entwickeln und wie sie da wieder rauskommen, soll der »Teens-Talk«, das Jugendradio auf Orange 94,0 in Wien klären. Tara und Lena erzählen in der Sendung »Ich bin schön!«, wie es bei ihnen war (Di., 18 Uhr). In einem schäbigen Hotelzimmer in Los Angeles vertonte Hanns Eisler 1942 Exilgedichte von Bertolt Brecht, die »Hollywood-Elegien«. Diesen Stoff und Erinnerungen anderer geflüchteter Künstler hat Schorsch Kamerun vor einiger Zeit zu einer Revue verarbeitet, die DLF Kultur zum Jubiläum von Eislers Miniaturen wiederholt (WDR 2004, Mi., 22.03 Uhr). Im Zweiten Weltkrieg entdeckte die US-Regierung den Jazz als Propagandawaffe, und im Kalten Krieg setzte sie diese Waffe wieder ein. Bei dieser Gelegenheit wurde den Musikern bewusst, dass sie im Ausland für Werte spielten, die zu Hause für Schwarze nicht galten. Henry Altmann berichtet in »Secret Sonic Weapon«, was dann passierte (Mi., 23.30 Uhr, fast alle ARD-Kulturradios). Der bereits bemühte Brecht schrieb am Vorabend des Krieges in Schweden »Mutter Courage«, das erste seiner Stücke, das nach einem zehnjährigen Brecht-Boykott 1963 in Österreich aufgeführt wurde. 1972, vor fünfzig Jahren, inszenierte Edwin ­Zbonek den Stoff für den ORF (Sa., 14 Uhr, Ö 1). Die Kabarettistin Anny Hartmann ist mit ihrem neuen Programm »No Lobby is perfect« unterwegs, WDR 5 hat ihren Auftritt am 15. Juli 2022 in Köln mitgeschnitten (Sa., 15.04 Uhr). Zur Oper am Samstagabend weicht weiträumig neun Kultursendern aus, wer nicht bei der »Last Night of the Proms« »Rule, Britannia!« mitgrölen möchte. Gegenvorschlag: Umberto Giordanos selten gespielte Oper »Siberia« von den Bregenzer Festspielen, Walentin Urjupin dirigierte am 21. Juli die Wiener Symphoniker (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Wem es in der sibirischen Verbannung zu fad ist, kann auf das 2003 aufgenommene Hörspiel »Der Doppelgänger« nach Dostojewskis Kurzroman umschalten. Mit Ignaz Kirchner, Werner Wölbern und Otto Sander ( Sa., 20 Uhr, DLF). Der »Ohrenbär« bringt am Sonntag morgen das Stück »Der schönste Tag im Leben«, Protagonist ist eine Eintagsfliege. Im Anschluss wie immer eine Stunde »Klassik für Kinder« (So., 7 und 8 Uhr, RBB Kultur). Und in »Rock et cetera« geht es um »Kunst und Kohle« beziehungsweise um die Frage, ob und wie Musiker und Bands in der heutigen Streamingökonomie noch Geld verdienen können (So., 15.05 Uhr, DLF).