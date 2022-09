ZDF / © Vincent Productions Assa Traoré, deren Bruder bei einer Polizeiaktion starb, ist in Frankreich zur Galionsfigur der Proteste gegen Rassismus geworden: »Der schwarze Aufstand«

Am Kap der wilden Tiere

Ein gefährlicher Ausflug zu den Robben

In Dave Eggers letztem Roman »Every« (2021) gerät ein Betriebsausflug zu einem Strand mit Robbenpopulation zum Desaster. Die hypersensibilisierten Kolleginnen und Kollegen fühlen sich bedroht von den Tieren. Am Kap der Guten Hoffnung sind die Gefahren weniger Einstellungssache, denn im Wasser könnten sich nicht nur süße Seebären, sondern auch Haie tummeln. D 2015.

Herrschaftliche Anwesen zwischen Alpen und Meer

Von Kärnten an die Adria

Mit Geld wohnt es sich immer noch am schönsten. Oder am wärmsten. Oder am trockensten. Na ja, man kann sich hübsches Wohnen ja zumindest angucken, die hier besuchten Ecken sollen architektonisch recht attraktiv sein. Villen, Schlösser, alles mit viel Stuck drinnen: Wer es sich nicht leisten kann, für den gibt es sie hier im Fernsehen. A 2022.

Der schwarze Aufstand

Der Mord an George Floyd führt 2020 zu einer großen internationalen Protestbewegung gegen staatliche Polizeigewalt und rassistische Diskriminierung. Alicia Garza, eine der Gründerinnen von »Black Lives Matter«, sieht als Ziel eine gerechte Gesellschaft für alle: »Der Kampf gegen Rassismus kann nicht nur allein von Schwarzen geführt werden.« Die Dokumentation von Ulrich Stein und John Kantara zeigt die Entstehung der »Black Lives Matter«-Bewegung in den USA und ihren Einfluss auf Europa. D 2021.

Kinderraub der Nazis

Die vergessenen Opfer

Für die »deutsche Rasse« waren sich die Faschisten nicht zu schade, fremdes Blut zu importieren. Polnische Kinder wurden ins Reich verschleppt und als die eigenen ausgegeben. Opfer berichten. D 2020.

37º: Unser Wunschkind und der Krieg

Leihmutterschaft in der Ukraine

Ein bisschen kennt man die Dialektik hierzulande ja schon: Eine Pandemie verhindert, dass Spargelstecher aus Osteuropa einreisen können – oder dann doch nicht. Jetzt droht der Krieg das Geschäft um ukrainische Leihmutterschaften vorerst zu beenden – oder doch nicht? D 2022.

New York kämpft gegen die Pandemie

In New York infizierten sich mehr Menschen mit Covid-19 als in jeder anderen Stadt. Das Virus hat grundlegende und einschneidende Veränderungen mit sich gebracht. In großen Kinobildern, intimen Beobachtungen, assoziativen, poetischen Montagen und dramatischen persönlichen Geschichten erzählt der Dokumentarfilm von der Verwandlung New Yorks und seiner Einwohner. D/USA 2022

